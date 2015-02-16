Спікер Держдуми написав парламентам ЄС листа про загрозу для миру в Європі

Про це йдеться у листі спікера Держдуми Росії Сергія Наришкіна, адресованому парламентам європейських країн, Раді Європи, Європарламенту, а також Парламентській асамблеї ОБСЄ, пише Європейська правда із посиланням на Newsweek.

Лист закликає європейських парламентаріїв зупинити кризу.

Варто зауважити, що лист не є публічним. Його журналістам передали парламентарії.

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"Ми не дозволимо спадкоємцям цієї злочинної ідеології (нацизм. - ред.) посіяти розбрат і відчуження в сім'ї європейських народів. Такий поділ уже одного разу в нашій спільній історії призвів до смерті та страждань, зруйнованих доль, голоду і руїни", - цитує листа видання.

"Величезна відповідальність за майбутнє нашого континенту, покладена на членів парламенту, спонукає нас мобілізувати всі сили і засоби, щоб Європа і надалі залишалася континентом стабільності і процвітання", - пише спікер Держдуми.

"Ми закликаємо вас, пані та панове, усвідомити, на якій межі опинився світ", - сказано у висновку листа.

Як зазначає видання, лист наразі набув розголосу лише у шведській пресі, оскільки посольство РФ у Швеції надіслало його шведським політикам.

Раніше УНІАН повідомляв, що спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін звинуватив низку країн Заходу у розв'язанні нової "холодної війни".