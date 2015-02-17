Бойовики «Ісламської держави» живцем спалили 45 осіб

Про це повідомляє BBC з посиланням на начальника місцевої поліції Касіма аль-Обейді.

Ким були вбиті і чому вони були страчені, поки не ясно. Ймовірно, деякі з них були співробітниками сил безпеки, пише Політ.ру.

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Минулого тижня джихадисти «Ісламської держави» захопили більшу частину міста Аль-Багдаді, розташованого неподалік від авіабази Айн аль-Асад,

Аль-Обейді розповів, що військові і місцеві співробітники служб безпеки тепер знаходяться під загрозою. Він також заявив про необхідність військової допомоги в даному районі.