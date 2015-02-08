В Іраку бойовики "Ісламської держави" спалили живцем 16 осіб

Про це повідомляє в суботу, 7 лютого, телеканал Press TV з посиланням на місцевого чиновника Хаміда аль-Азави, пише Лента.ру.

Представник адміністрації заявив, що Мосул, опинившись під контролем ісламістів, перетворився на в'язницю під відкритим небом.

Читайте такожЙорданія стратила двох ісламістів у відповідь на спалення ІДІЛ свого пілотаЗа його словами, місцеві жителі піддаються тортурам і страждають від безчинств бойовиків. Разом з тим аль-Азави зазначив, що деякі науковці та представники духовенства співпрацюють з бойовиками.