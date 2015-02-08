В Іраку бойовики "Ісламської держави" спалили живцем 16 осіб
09:37, 08 лютого 2015Світ
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Бойовики угруповання «Ісламська держава» (ІД) спалили живцем 16 жителів іракського міста Мосул за відмову співпрацювати з лідером терористів Абу Бакром аль-Багдаді.
REUTERS
Про це повідомляє в суботу, 7 лютого, телеканал Press TV з посиланням на місцевого чиновника Хаміда аль-Азави, пише Лента.ру.
Представник адміністрації заявив, що Мосул, опинившись під контролем ісламістів, перетворився на в'язницю під відкритим небом.
Читайте такожЙорданія стратила двох ісламістів у відповідь на спалення ІДІЛ свого пілотаЗа його словами, місцеві жителі піддаються тортурам і страждають від безчинств бойовиків. Разом з тим аль-Азави зазначив, що деякі науковці та представники духовенства співпрацюють з бойовиками.
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