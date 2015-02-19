Винищувачі британських ВВС піднялися в повітря, коли на півдні країни помітили російські військові літаки

Винищувачі британських ВВС були підняті у повітря після того, як два російських військових літаки були помічені поблизу узбережжя у графстві Корнуолл на півдні країни.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, передає Русская служба Би-Би-Си.

За словами представника відомства, винищувачі супроводжували російські літаки доти, поки вони не залишили зону економічних інтересів країни.

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При цьому повідомляється, що російські літаки не порушували суверенного повітряного простору Британії.

Раніше міністр оборони Британії Майкл Феллон заявив, що Росія представляє реальну і безпосередню загрозу для держав Балтії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2014 року генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що російські літаки біля кордонів і повітряного простору країн альянсу є загрозою для цивільної авіації.