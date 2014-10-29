НАТО повідомляє про різке зростання активності російських військових літаків у небі Європи

Про це повідомляє штаб-квартира командування силами НАТО в Європі SHAPE, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ця значна кількість російських польотів представляє собою незвичайний рівень повітряної активності через європейський повітряний простір", - зазначають у SHAPE.

Зокрема, близько третьої години ночі 29 жовтня радар НАТО виявив вісім російських літаків, які летіли над Північним морем. Літаки F-16 норвезьких королівських повітряних сил перехопили та ідентифікували російські літаки, зокрема, чотири стратегічних бомбардувальника Тu-95 Bear H і чотири заправника Іл-78. Формування летіло з території Росії над Норвезьким морем у міжнародному повітряному просторі.

Шість літаків повернули на північний схід у напрямку Росії, у той час як два бомбардувальники Тu-59 Bear H продовжував летіти на південний схід, паралельно норвезького узбережжя над Північним морем. У відповідь були підняти винищувачі королівства Великобританії Typhoon.

Читайте такожНад Балтійським морем засікли одразу 8 російських винищувачів Над Атлантичним океаном над узбережжям Португалії були виявлені та ідентифіковані два російські літаки, які розвернулися у напрямку північного сходу до Великобританії.

У другій половині 29 жовтня, радар НАТО зафіксував чотири російські літаки над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі - два бомбардувальники та два винищувачі Су-27, які були перехоплені винищувачами турецьких повітряних сил.

29 жовтня радари НАТО виявили ряд російських літаків над Балтійським морем, включаючи два МіГ-31 Foxhound, два Су-34 Fullback, один Су-27 Flanker та два Су-24 Fencer jets. У відповідь були підняти винищувачі F-16 Португалії, які повернули російські літаки до російського повітряного простору.