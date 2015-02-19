Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози

Українська льотчиця Надія Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози, якими підтримували її здоров'я під час голодування.

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