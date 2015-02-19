Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози
17:24, 19 лютого 2015Політика
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Українська льотчиця Надія Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози, якими підтримували її здоров'я під час голодування.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости її адвокат Микола Полозов.
Останні два місяці українська льотчиця Надія Савченко голодувала, вимагаючи повернення на батьківщину.
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Як повідомляв УНІАН, українська льотчиця Надія Савченко попросила Парламентську асамблею Ради Європи виступити гарантом забезпечення її обстеження незалежними консиліумом лікарів.
Надія Савченко відмовилася від ін’єкцій глюкози
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