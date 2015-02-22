Туреччина ввела танковий конвой в Сирію

Могила Сулейман Шаха з минулого року знаходиться під контролем бойовиків "Ісламського держави" (ІД), повідомляє Росбалт.

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Як пише The New York Times, через місто Кобани в Сирії, населений курдами, пройшов конвой танків та іншого важкого озброєння. Операція узгоджена з головою курдського кантону Енвером Муслімом. Метою операції є евакуація 20 турецьких солдатів, серед яких 10 військових з елітного підрозділу.