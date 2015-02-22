В Австралії хочуть посилити імміграційні закони

Австралія розгляне заходи щодо посилення своєї юридичної та імміграційної системи у відповідь на захоплення заручників в грудні минулого року в Сіднеї, коли двоє заручників загинули. Про це заявив австралійський прем'єр-міністр Тоні Ебботт, передає BBC.

За словами Ебботта, озброєний ісламіст - іммігрант з Ірану, проти якого вже були висунуті звинувачення у вбивстві - був "монстром, який не повинен був бути в Австралії і не повинен був бути відпущений під заставу".

Прем'єр-міністр зробив цю заяву під час оприлюднення першого офіційного звіту про обставини цього теракту.

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У звіті робиться висновок, що жодна з імміграційних або правоохоронних організацій не могла б запобігти цій трагедії, однак Тоні Ебботт заявив, що в цілому це показує провал всієї існуючої системи.

Він також додав, що влада повинна буде провести межу між тим, де закінчуються права особистості та починається захист населення.