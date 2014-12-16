Поліція Сіднея прокоментувала штурм кафе, в ході якого загинули 3 людини

На думку представника правоохоронних органів Ендрю Скіпіоне, завдяки втручанню поліції вдалося запобігти більшій кількості жертв, повідомляють західні агентства, передає "Новое время".

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У результаті спецоперації загинув сам нападник і двоє заручників - 38-річна жінка та 34-річний менеджер кафе. Імовірно, чоловік намагався роззброїти терориста, після чого останній почав стріляти, що змусило поліцію почати штурм.

Ще шестеро осіб отримали поранення. Поки невідомо, в результаті чиїх дій вони постраждали. Крім того, вибухівки, про яку повідомляв терорист, на місці злочину не виявилося.

За словами прем'єр-міністра Австралії Тоні Еббота, злочинець був "одержимий екстремізмом" і мав проблеми з психічним здоров'ям.

Вранці 15 грудня близько 10:00 за місцевим часом невідомий зі зброєю захопив у заручники відвідувачів і персонал магазину-кафе Lindt в діловому центрі Сіднея. Терористом, який захопив кафе, виявився 49-річний іранський біженець Мен Харон Моніс.