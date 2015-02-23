Кемерон оголосив полювання на розвідників з Росії - ЗМІ

Британська контррозвідка активізує пошук і стеження за співробітниками російських спецслужб, які працюють у Великобританії, відповідне розпорядження, за даними газети Times, було віддано британському уряду прем'єр-міністром країни Девідом Кемероном, передає РИА Новости.

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"Високопоставлені джерела в службах безпеки кажуть про зміну політики щодо російських розвідників, які працюють у Великобританії. Керівникам MI5 (служби контррозвідки) було наказано посилити спостереження за агентами на вулицях Лондона", - пише в неділю видання.

Видання також пише, що міністрам наказано навести порядок з безпекою "шляхом прямих дій" проти шпигунів і пілотів російських бомбардувальників, які "тривожать британський повітряний простір".