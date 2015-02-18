Кемерон пригрозив РФ нищівними санкціями і попросив у британського бізнесу розуміння

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, виступаючи на одному з автозаводів, передає ZN.UA.

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При цьому він закликав британський бізнес поставитися з розумінням і потерпіти труднощі, які виникають через економічний тиск Заходу на Росію. Він додав, що багато урядів у Європі хотіли б "перекласти на когось іншого" відповідальність за вирішення конфлікту в Україні.

"Але це було б жахливою помилкою, тому Великобританія бере участь в протистоянні проти російської неприпустимої поведінки. І доводиться миритися з труднощами від санкцій", - сказав Девід Кемерон.

"В Україні одна країна ефективно порушує територіальну цілісність іншої, тому що підтримувані Росією бойовики на сході використовують російські ракетні системи залпового вогню, російські танки і російську артилерію. Це неможливо купити на eBay. Зброю дає Росія. Ми повинні зайняти дуже жорстку позицію, відповідно до якої така поведінка буде мати тяжкі економічні і фінансові наслідки на багато років", - заявив британський прем'єр.

Девід Кемерон додав, що британські підприємці скаржаться йому на труднощі і втрати в короткостроковій перспективі через санкції і конфлікт в Україні. "Але ми не можемо дозволяти народам викликати нестабільність і мучити сусідів", - пояснив він.