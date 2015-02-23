Посол РФ заявив, що російська авіація продовжить польоти біля берегів Британії

У російському посольстві у Великобританії вважають роздутою увагу Заходу до польотів стратегічних бомбардувальників ВВС Росії.

Про це йдеться у повідомленні посла Росії у Великобританії, опублікованому на сайті дипмісії.

"Наші літаки дальньої авіації регулярно виконують та продовжуватимуть виконувати польоти у віддалені географічні райони. Це необхідно для тренування екіпажів і підтвердження можливостей авіаційної техніки. Всі польоти здійснюються у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору", - написав він.

Читайте такожВинищувачі британських ВВС піднялися в повітря, коли на півдні країни помітили російські військові літаки

Посол запевнив, що супровід польотів авіації РФ винищувачами країн НАТО та їхніх партнерів є "звичайною практикою", і рівень уваги британської громадської думки до останніх інцидентів представляється "гіпертрофованим".

У заяві також йдеться про те, що військова діяльність повітряних суден НАТО біля російських кордонів є нібито набагато більш інтенсивною, збільшившись вдвічі з початку 2014 року до 3000 бойових вильотів минулого року.