У США значно зросла кількість прихильників надання Україні зброї
У США зросла кількість прихильників надання Україні зброї, але їх усе одно менше, ніж тих, хто вважає такий крок недоцільним.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Pew Research Center, повідомляє Радіо Свобода.
Порівняно із квітнем 2014 року, кількість осіб, які підтримують надання Україні зброї у її протистоянні із Росією, зросла від 30 до 41 відсотка у лютому. 53 відсотки опитаних не підтримують таку ідею (проти 62 у квітні). На підтримку постачання Україні зброї виступають переважно республіканці (51 відсоток, тоді як серед демократів – 40 відсотків).
Читайте такожПорошенко домовився про поставки зброї з ОАЕ (фото)
Про негативне ставлення до президента Росії Володимира Путіна заявили 70 відсотків респондентів, проти 12 відсотків опитаних, які йому симпатизують.
Шість із десяти опитаних у свіжому дослідженні підтримують посилення Вашингтоном санкцій проти Росії, 34 відсотки висловилися проти.
77 відсотків опитаних американців вважають, що те, що відбувається між Україною та Росією, є важливим.
Дослідження тривало з 18 до 22 лютого. Опитано 1504 особи віком 18+ в усіх американських штатах.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Держдумі погрожують зривом мінських домовленостей у разі поставок зброї в Україну.