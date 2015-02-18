У Держдумі погрожують зривом мінських домовленостей у разі поставок зброї в Україну

Про це заявив у середу журналістам голова Держдуми Сергій Наришкін, пише РИА Новости.

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"Якщо постачання летального зброї в Україну з США почнуться, звичайно, це може привести до зриву мінських домовленостей, і тоді відповідальність за це буде нести і офіційний Київ, і офіційний Вашингтон", - пригрозив голова нижньої палати парламенту РФ.