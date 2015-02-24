Індію, Бразилію й Туреччину визнали найнебезпечнішими країнами для мандрівниць

Індію визнано найнебезпечнішою країною для мандрівниць. Таким чином вона випередила Бразилію й Туреччину, які опинилися на другому і третьому місцях у відповідному рейтингу. Список держав, в яких туристкам варто дотримуватися обережності, було складено редакцією The Daily Mail і опубліковано онлайн-версією видання. До нього увійшло десять країн, передає Lenta.ru.

Індія опинилася на першому місці в антирейтингу через рекордну частоту випадків згвалтування (в тому числі й групового) туристок і місцевих мешканок. За даними національного бюро реєстрації злочинів в Індії, кожні 20 хвилин в країні відбувається одне зґвалтування.

Бразилія отримала друге місце в негативному топі також завдяки статистиці наруги над жінками (зростання числа подібних злочинів склало 157 відсотків з 2009 по 2012 рік, пише видання).

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Туреччина удостоїлася «бронзи» через те, що в країні досить часті випадки насильства по відношенню до представниць слабкої статі, а обговорення подібних прецедентів є табу.

Топ-10 країн, в яких туристки найчастіше піддаються небезпеці (харасмент, домагання, насильство):

1. Індія

2. Бразилія

3. Туреччина

4. Таїланд

5. Єгипет

6. Колумбія

7. ПАР

8. Марокко

9. Мексика

10. Кенія

Топ-ліст було складено шляхом опитування експертів (журналістів і блогерів, які пишуть про туризм, професійних мандрівників). Редакція також проаналізувала статистичні дані низки державних організацій (таких, як Національне бюро реєстрації злочинів в Індії, Міністерство охорони здоров'я Бразилії, Центр по боротьбі з домашнім насильством в Таїланді). Журналістами було взято в розрахунок і рейтинги, складені міжнародною маркетинговою компанією YouGov.

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У 2014 році австралійські правозахисники Caritas Australia визнали найнебезпечнішою країною для жінок Демократичну Республіку Конго.