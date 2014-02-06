Індія спростила візовий режим для українців

Індія спростила візовий режим для 180 країн, дозволивши отримувати візи після прильоту в країну, повідомляє ТСН.ua із посиланням на індійську The Economic Times.

Планується, що відповідні зміни почнуть діяти з вересня 2014 року. При цьому туристам потрібно буде подати заяву онлайн для отримання електронного дозволу на подорож мінімум за три дні до поїздки.

Після приїзду в Індію необхідно буде пройти лише біометричну ідентифікацію, щоб отримати візу. Вона діятиме 30 днів і не підлягає продовженню. Отримати візу можна буде у 26 аеропортах Індії.

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Туристи з восьми країн "із попереднього списку" - Пакистан, Судан, Афганістан, Іран, Ірак, Нігерія, Сомалі, Шрі-Ланка - як і раніше подаватимуть документи на візу через посольство.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав Європу швидше домовитися про скасування віз для українців.