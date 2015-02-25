Рівень Байкалу почав падіння нижче мінімальної позначки

Рівень води в озері Байкал через маловоддя знизився на 1 см нижче встановленого мінімального рівня 456 метрів, повідомили у Федеральному агентстві водних ресурсів (Росводоресурсы), передає ТАСС.

"Рівень води в озері Байкал за минулу добу знизився на 1 см до відмітки 455,99 м", йдеться в інформації відомства.

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Через маловоддя, викликаного нестачею опадів в 2014 році, виникла загроза водопостачання міста Ангарська нинішньої весною. У зв'язку з цим уряд РФ дозволив знизити рівень води в Байкалі нижче раніше встановленої позначки.

У 2001 році для збереження природних комплексів унікального озера уряд РФ встановив мінімальний та максимальний рівень води в Байкалі - 456 і 457 метрів. Підтримання рівня води в озері повинні були забезпечувати гідроенергетики Іркутської ГЕС на Ангарі.