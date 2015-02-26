У Франції затримано арабських журналістів у справі про безпілотники над Парижем

Про це повідомляє "ЄвроПавда" з посиланням на видання The Guardian. "Трьох журналістів Al Jazeera затримали під час того, як вони знімали репортаж про загадкові польоти безпілотників над Парижем. Ми прокоментуємо, якщо матимемо більше інформації про це", - сказав представник каналу.

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Поліція затримала трьох іноземців 70, 54, 36 років після того, як їх помітили за запуском безпілотника в Булонському лісі.

Відповідно до французького законодавства протримати під арештом їх можуть максимум добу. У той же час за запуск апарата без ліцензії може загрожувати до року в'язниці і 75 тис. євро штрафу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на понеділок і в ніч на середу над Парижем зафіксували кілька безпілотників невідомого походження.