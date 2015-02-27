Арешт Навального скоротили на п'ять з половиною годин

Мосміськсуд визнав законним адміністративний арешт на 15 діб лідера Партії прогресу Олексія Навального у справі про агітацію в метро, повідомила в Твіттері прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш.

Про це пише Сноб.

При цьому термін арешту був скорочений на строк затримання після доставлення його в ОВС для оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, тобто на 5 годин 20 хвилин.

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Мосміськсуд визнав, що Пресненський районний суд не прийняв до уваги постанову пленуму Верховного суду, в якому йдеться, що строк адміністративного арешту обчислюється з моменту доставлення у відділ поліції. Згідно з рішенням суду, Навальний залишить ізолятор близько 11 години 6 березня.

Скаргу на рішення суду першої інстанції подав адвокат Вадим Кобзєв, який звернув увагу на те, що Навального неправомірно притягли до відповідальності за повторне порушення правил проведення мітингів. Кобзєв нагадав, що відповідальність за повторне порушення була внесена до Кодексу про адміністративні правопорушення (Кпап) тільки 22 липня 2014 року, а перше рішення про адміністративну відповідальність щодо Навального було винесено 22 травня, тобто тоді, коли статті ще не було.

«Вперше на моїй пам'яті, а також в практиці у справах щодо Навального суд застосував принцип зворотної дії закону», - сказав юрист.

Навальний підкреслив, що в ізоляторі заздалегідь знали про те, що привезуть опозиціонера, хоча рішення суду ще не було.

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«Моїм співкамерникам сказали, що до них привезуть Навального, тому треба пофарбувати батарею. І її чудовим чином пофарбували», - сказав політик. Він зазначив, що разом з ним під час агітації в метро затримали 16 осіб, але матеріали склали тільки відносно Навального.

Нагадаємо, що Пресненський суд 19 лютого заарештував Навального на 15 діб у частині 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення порядку організації і проведення масових акцій). Опозиціонер був затриманий 15 лютого на станції метро «Краснопресненська» під час роздачі листівок про проведення антикризового маршу «Весна» 1 березня.