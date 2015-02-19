Навального везуть до суду за роздачу листівок в метро

Поліція заявляє, що це пов’язано з тим, що він вчасно не з’явився в суд у справі про затримання за роздачу листівок в метро 15 лютого. Про це Навальний написав у Twitter.

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Соратник Навального Микола Ляскін у своєму Twitter уточнив, що поліцейські приїхали за опозиціонером в будівлю Фонду боротьби з корупцією, повідомляє ТВі.

Навальному інкримінують статтю кримінального кодексу про повторне порушення порядку проведення зборів і мітингів. Покарання за це правопорушення передбачає штраф у розмірі від 150 до 300 тисяч рублів або обов’язкові роботи від 40 до 200 годин чи адміністративний арешт до 30 діб.

15 лютого поліція затримала Навального і його прихильників на кілька годин в московському метро, коли вони роздавали агітаційні матеріали у зв’язку з підготовлюваним опозицією антикризовим маршем «Весна».