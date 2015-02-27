На Далекому Сході встановлять пам'ятник "зеленим чоловічкам"

У місті Бєлогорську Амурської області РФ планується до 70-річчя Перемоги встановити пам'ятник так званим "ввічливим людям".

За основу для моделі пам'ятника взяли фотографію екіпірованого російського солдата, який тримає в руках кошеня. Про це в п'ятницю, 27 лютого, повідомляється на офіційному порталі Бєлогорська, передає Дождь.

Зазначається, що вже виготовлено перший ескіз пам'ятника. Висота ескізу, зробленого з модельного пластику, склала 30 сантиметрів. До майстерні, де виготовляють пам'ятник, вже направили зауваження, після чого ескіз буде трохи доопрацьовано.

«Після остаточного затвердження моделі пам'ятника фахівці приступлять до його виготовлення в натуральну величину. Висота сягатиме 1,8 метра. Виготовлять пам'ятник із чавуну», - розповів заступник начальника відділу з будівництва та архітектури Сергій Ушаков.

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Рішення про встановлення пам'ятника глава Бєлогорська Станіслав Мелюков прийняв 23 лютого. Пам'ятник встановлять за рахунок добровільних пожертвувань.

Нагадаємо, саме так звані "ввічливі люди" відомі ще як "зелені чоловічки" окупували Крим, допомогли російській владі провести там псевдореферендум і анексувати півострів.

26 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав Указ про встановлення нового свята - Дня Сил спеціальних операцій.