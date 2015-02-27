У США помер відомий виконавець ролі Спока з серіалу Star Trek

Американський актор Леонард Німой, який отримав популярність за роль Спока в телевізійному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek), помер у США у віці 83 роки, повідомляє РИА Новости з посиланням на New York Times.

Леонарда Німоя було госпіталізовано в одну з лікарень Лос-Анджелеса кілька днів тому зі скаргами на сильні болі в грудях. Як повідомила газеті дружина актора, причиною смерті Німоя стала хронічна обструктивна хвороба легень.

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Леонард Саймон Німой народився 26 березня 1931 року в Бостоні (штат Массачусетс) в родині єврейських емігрантів. У 18-річному віці Німой пішов з дому і поїхав до Каліфорнії, щоб стати актором.

Найбільшу популярність акторові принесла роль містера Спока в серіалі "Зоряний шлях". Леонард Німой в 1987 році удостоївся зірки на Голлівудській алеї слави. Крім акторської професії, Німой також захоплювався фотографією.