Вчені виявили нові структури в радіаційному полі Землі

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Колорадського університету в Боулдері, передає Lenta.ru.

Вперше про радіаційний пояс Землі стало відомо в 1958 році. Його відкрила група вчених на чолі з американським фізиком Джеймсом Ван Алленом. Вони повідомили про виявлення двох кілець (зовнішнього і внутрішнього), розташованих на висоті приблизно 40 тисяч кілометрів над поверхнею Землі.

У 2013 році з допомогою пари супутників НАСА RBSP (Van Allen Probes) вчені повідомили про наявність третього, проміжного, кільця між зовнішнім і внутрішнім шарами радіаційного поясу. Залежно від сонячної активності, радіаційний пояс (тобто його кільця) може змінювати свої розміри. Ця область магнітосфери Землі запобігає потраплянню небезпечних для життя високоенергетичних заряджених частинок на Землю.

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У новому дослідженні фахівці повідомили про відкриття четвертої кільцевої структури в поясі. «Щит» знаходиться на висоті понад 11,5 тисячі кілометрів над поверхнею Землі між раніше відкритими зовнішніми і проміжним кільцями. Він не дає високоенергетичним електронам, що рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла, проникнути в атмосферу планети.

Раніше вчені вважали, що такі швидкі електрони все ж таки проникають в атмосферу Землі, але через взаємодію з її молекулами не досягають поверхні планети. Тепер фізики збираються детальніше досліджувати нову структуру і серед безлічі гіпотез, які намагаються пояснити її природу, визначитися з правильною.