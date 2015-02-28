Макаревич закликав владу максимально швидко розкрити убивство Бориса Нємцова

Влада повинна максимально швидко розкрити вбивство Бориса Нємцова.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Макаревич.

"...Завдання влади - максимально швидко і правдиво розкрити злочин. Щоб прибрати хоч одну версію", - написав він.

Макаревич наголосив, що Нємцов був дуже світлою і чесною людиною. "Якості (особливо друга) - для політика практично неможливі", - додав Макаревич.