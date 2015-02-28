Олланд назвав убивство Нємцова "огидним"

Президент Франції Франсуа Олланд засудив «огидне» вбивство російського політика Бориса Нємцова.

Як пише Газета.ru, про це повідомило Agence France-Presse із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

За словами французького лідера, "Нємцов був пристрасним і невтомним захисником демократії, який поліг у боротьбі проти корупції".

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