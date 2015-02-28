Олланд назвав убивство Нємцова "огидним"
12:53, 28 лютого 2015Світ
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"Нємцов був пристрасним і невтомним захисником демократії, який поліг у боротьбі проти корупції", - сказав президент Франції.
REUTERS
Президент Франції Франсуа Олланд засудив «огидне» вбивство російського політика Бориса Нємцова.
Як пише Газета.ru, про це повідомило Agence France-Presse із посиланням на заяву Єлисейського палацу.
За словами французького лідера, "Нємцов був пристрасним і невтомним захисником демократії, який поліг у боротьбі проти корупції".
Читайте такожМакаревич закликав владу максимально швидко розкрити убивство Бориса НємцоваРаніше повідомлялося, що в ніч на 28 лютого на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви був застрелений опозиціонер Борис Нємцов.
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