Amnesty International закликає російську владу знайти винних у вбивстві Нємцова

Вбивство Бориса Нємцова повинно бути ретельно розслідувано, винні мають понести покарання.

Про це заявив директор представництва Amnesty International в Москві Сергій Нікітін, передає прес-служба Amnesty International в Україні.

«Обстановка безкарності, очевидна відсутність політичної волі знайти і притягти до відповідальності всіх тих, хто причетний до порушень прав людини, очевидний непрофесіоналізм правоохоронної системи створив атмосферу ненависті і вседозволеності. Досі не знайдені замовники вбивств Політковської, Естемірової та багатьох інших. Вбивство Нємцова повинно бути ретельно розслідувано, винні мають понести покарання. Чи захоче цього система? Чи зможе це зробити поліція, прокуратура, слідчий комітет, суд - велике питання», - сказав Нікітін.

“Трагічний символ я бачу в тому, що на мосту, де рік тому директора європейських офісів Amnesty International стояли в пікеті з вимогою свободи зібрань, був убитий один з активних поборників цієї свободи», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 лютого, близько опівночі в центрі Москви був застрелений російський опозиційний політик Борис Нємцов.

Довідка УНІАН. Amnesty International - всесвітній рух, що об’єднує понад 7 мільйонів людей із більш ніж 150 країн і регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини.