Нємцова поховають 3 березня на Троєкуровському кладовищі в Москві

Співголову партії РПР-Парнас Бориса Нємцова, убитого напередодні в Москві, буде поховано 3 березня на Троєкуровському кладовищі Москви.

Про це ТАСС повідомив член бюро федеральної політради партії Костянтин Мерзлікін.

"Громадянська панахида відбудеться з 10:00 до 14:00 мск у Сахаровському центрі, потім відбудеться похорон на Троєкуровському кладовищі", - сказав він, відзначивши, що "це рішення родичів Нємцова, з ними воно узгоджене".

Читайте такожМакаревич закликав владу максимально швидко розкрити убивство Бориса НємцоваЯк повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з проїжджаючого автомобіля. Від одержаних ран він помер на місці.