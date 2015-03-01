До громадянки України, яка була з Нємцовим під час вбивства, допустили консула - ЗМІ

Українському консулу вдалося зустрітися з Ганною Дурицькою, повідомляє Дождь.

Раніше депутат Верховної Ради Остап Семерак заявив про порушення прав громадянки України Ганни Дурицької, свідка у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.

Читайте такожОпубліковано запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала вбивство Нємцова (відео)

За словами депутата, працівники російських правоохоронних органів не допускали до Дурицької консула України та насильно утримували її на приватній квартирі після допиту у відділку поліції.

Про це Семерак розповів у коментарі каналу в неділю, 1 березня.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Москви підтвердила дозвіл на жалобну акцію пам’яті Нємцова.