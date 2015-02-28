Влада Москви підтвердила дозвіл на траурну акцію пам’яті Нємцова

Влада Москви дозволила провести в центрі міста траурну акцію пам’яті вбитого російського політика Бориса Нємцова, повідомляє РИА Новости.

"До нас звернувся з проханням Михайло Касьянов про проведення траурної ходи в центрі Москви до 50 тисяч чоловік. Ми узгодили цей захід. Він почнеться о 15.00 з Китайгородського проїзду по Москворецької набережної із заходженням на Великий Москворецький міст", - сказав глава департаменту регіональної безпеки Олексій Майоров.

Читайте такожНа Майдані триває акція пам'яті Нємцова: українці закликали Кремль припинити знищувати опонентів (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з проїжджаючого автомобіля. Від одержаних ран він помер на місці.