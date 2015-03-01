Нємцов хотів опублікувати доповідь про Донбас "Путін і війна" - двоюрідний брат політика

Про це заявив двоюрідний брат Нємцова соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю gordonua.com.

"Нємцов збирав докази воєнних злочинів російської армії на Донбасі, планував опублікувати доповідь під назвою "Путін і війна", де все було розкладено по поличках і назване своїм іменем. Президент РФ, який намагається всіляко приховати присутність своєї армії на сході України, знав про плани Нємцова, тому і прибрав його саме зараз, поки правда про війну не ринула в маси", - заявив Ейдман.

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На думку двоюрідного брата політика, основною метою вбивства було залякування росіян, які критично ставилися до політики Кремля і планували вийти на антикризовий марш опозиції 1 березня у Москві.

"Головною, абсолютно прагматичною метою вбивства було залякати суспільство. Путін послав трохи адекватним росіянам чіткий сигнал: мовляв, якщо я можу в центрі Москви, за пару кроків від Кремля демонстративно розстріляти відомого на весь світ опозиціонера, то і з вами церемонитись не буду. Це терор проти власних громадян, що намагаються виступити проти диктаторського режиму", - сказав Ейдман.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розповів про наміри Нємцова надати докази військової агресії РФ.