Над Індійським океаном хочуть поліпшити контроль за авіарейсами

Австралія, Індонезія та Малайзія збираються провести випробування нового методу контролю за маршрутами польотів над віддаленими ділянками океанів.

Оголошення про це зроблено за тиждень до першої річниці зникнення лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував з Куала-Лумпура в Пекін. На борту літака було 239 осіб, передає BBC.

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Міністр транспорту Австралії Уоррен Трас заявив, що новий метод використовуватиме апаратуру, встановлену на супутниках. Завдяки цьому інформація про місцезнаходження літаків буде надходити автоматично кожні 15 хвилин. У разі незапланованих змін маршруту така подача може почастішати до 5 хвилин або й менше.