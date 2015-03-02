Більшість камер спостереження в ніч вбивства Нємцова було відключено - ЗМІ

Записи з встановлених в окрузі камер спостереження в ніч вбивства російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова виявилися або не дуже чіткими, або й зовсім відсутніми, так як їх відключили на час ремонтних робіт.

Про це пише російське видання Коммерсантъ.

Свідок вбивства, подруга політика Ганна Дурицька, яка знаходилася поруч, була шокована подією, і не змогла назвати навіть марку машини.

Видання пише, що в розшук, оголошували пару автомобілів Ford, Kia Rio і ВАЗ-2110 білого кольору. Всі ці машини були виявлені слідчими, але виявилося, що їх власники не мають ніякого відношення до того, що сталося.

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У суботу оперативники зацікавилися вже іншою машиною - "Ладою Пріора", зареєстрованої в Інгушетії,- її знайшли біля станції метро "Смоленська". Використовували "Ладу" два жителя республіки, які, втім, також виявилися ні при чому. Вчора ж на виїздах з Москви співробітники ДАІ, посилені спецназом, зупиняли і перевіряли в основному седани червоного кольору.

Сам же момент злочину був знятий, щоправда здалеку, камерою телеканалу ТВЦ, записи якої використовуються у випусках новин. Судячи по ній, вбивство на мосту сталося о 23:31.

Виходячи з побаченого, можна припустити, що вбивця, очевидно, чекав на свою жертву на бічних сходах, що вели на міст, звідки, швидше за все за сигналом спільників, швидко піднявся на пішохідну доріжку і відкрив вогонь у Нємцова.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів з автомобіля, що проїжджав повз. Від отриманих поранень він помер на місці.