Північна Корея випустила дві балістичні ракети в акваторію Японського моря

Північна Корея здійснила пуски двох балістичних ракет малої дальності в акваторію Японського моря, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse в понеділок, 2 березня.

За словами представника міноборони Республіки Корея, КНДР випробувала дві ракети малої дальності радіусом дії до 490 кілометрів. Пуски були проведені з району порту Нампхо. Сеул розцінює це як спробу нагнітання напруженості з урахуванням спільних військових навчань Південної Кореї і США.

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Уряд Японії, в свою чергу, висловив «рішучий протест» у зв'язку із запуском ракет. Прем'єр Сіндзо Абе доручив профільним міністерствам приступити до збору інформації «в тісній співпраці з США і Південною Кореєю, забезпечити безпеку японських кораблів та повітряних суден, а також надавати населенню своєчасну і точну інформацію.

На початку лютого КНДР здійснила п'ять пусків балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.

На даний момент КНДР і Республіка Корея знаходяться у стані війни.