Навальний просить суд дозволити йому бути присутнім на похоронах Нємцова

Прес-секретар Пресненського суду Москви Ніна Юркова повідомила, що "розгляд даної заяви відбудеться сьогодні о 14:00 у відкритому судовому засіданні", передає ТАСС.

Олексій Навальний просить суд відпустити його з-під арешту на похорон Бориса Нємцова, який відбудеться у вівторок 3 березня.

Як пояснив захисник Навального Вадим Кобзєв, закон допускає призупинення виконання покарання для осіб, притягнених до адміністративної відповідальності, у випадку смерті їхніх близьких осіб, до числа яких входять і друзі.

Читайте такожСвідка вбивства Нємцова фактично тримають під домашнім арештом - адвокат

Кобзєв уточнив, що, за законом, приймати рішення буде та сама суддя, яка розглядала його адміністративний матеріал, тобто суддя Пресненського суду Ірина Зубова. "За цією заявою не буде судового засідання, рішення буде прийняте суддею самостійно", - пояснив адвокат.

Водночас, за словами іншого захисника Навального Івана Жданова, суддя Зубова перебуває "на підвищенні кваліфікації".

Раніше УНІАН повідомляв, що Нємцова поховають 3 березня на Троєкуровському кладовищі у Москві.