У Таїланді вперше одружилися троє геїв

У таїландській провінції Утхайтхані вперше одружилися троє чоловіків. Попри толерантне ставлення до секс-меншинств, закон Таїланду не дозволяє одностатевих шлюбів. Тому троє закоханих – Белл, Джоук та Арт - одружилися за давнім буддійським обрядом. Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на Metro.

Читайте такожУ Манчестері до 2018 року відкриють першу школу для ЛГБТ-дітей

"Я думаю, що це перший у світі одностатевий шлюб трьох людей", - вважає Белл.

Джоук та Арт стали зустрічатися ще у 2010 році. Пізніше вони познайомилися з Беллом, хвороба якого зблизила усіх трьох та змусила замислитися про шлюб. Чоловіки називають своє весілля найщасливішим днем їхнього життя.

Нагадаємо, що раніше директор Apple Inc. Тім Кук зізнався, що він має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.