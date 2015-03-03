Північна Корея може готуватися до нових запусків балістичних ракет

КНДР може здійснити нові випробувальні пуски балістичних ракет середньої дальності типу "Нодон", повідомило агентство Ренхап з посиланням на джерело в південнокорейських дипломатичних колах, передає РИА Новости.

"Були зафіксовані ознаки активності на полігоні в провінції Пхенан-Пукто, зокрема, кілька днів тому там були розміщені дві транспортно-пускові установки", - цитує агентство слова джерела.

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"Виходячи з можливості пусків ракет, (південнокорейські) військові пильно стежать за ситуацією", - додав він.

Останні пуски ракет середньої дальності типу "Нодон" були здійснені КНДР у минулому році. Всього, за інформацією Ренхап, північнокорейська сторона має 200 ракетами типу "Нодон" дальністю близько 1,3 тисячі кілометра.

Напередодні КНДР провела пуск двох балістичних ракет малої дальності з західного узбережжя Північної Кореї у бік Японського моря.