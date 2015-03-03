Охороною Нємцов не користувався, він був безстрашною людиною - адвокат опозиціонера

Адвокат Вадим Прохоров, який представляв інтереси вбитого Бориса Нємцова близько 14 років, розповів, що російський політик дійсно не користувався охороною.

Про це по прильоту подруги Нємцова Дурицької до Києва розповів адвокат Вадим Прохоров, повідомляє ТСН.

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Нємцов іноді користувався охороною на масових заходах, причому, швидше для захисту від таких фізичних нападів, як атака яйцями, обливання аміаком на виборах мера Сочі тощо.

"Реальною охороною він не користувався, ми іноді це з ним обговорювали. Він дійсно був абсолютно сміливою та безстрашною людиною. Напевно, це було даремно", - резюмував адвокат.