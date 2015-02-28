Опубліковані фото з місця вбивства Бориса Нємцова
01:58, 28 лютого 2015Світ
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Тіло вбитого опозиціонера оглянули слідчі, а згодом забрали з місця події.
У мережі з'явилися фотографії з місця, де сьогодні застрелили опозиційного російського політика Бориса Нємцова.
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Увага! Фотографії не рекомендуються для перегляду дітям, жінкам і особам зі слабкою психікою.
Як повідомлялося раніше, російські слідчі розглядають версію щодо замовного характеру вбивства Нємцова. Згідно з повідомленням Слідчого Комітету РФ, за попередніми даними, невідомий з машини зробив не менше 7-8 пострілів у Бориса Нємцова, коли той ішов Великим Москворецьким мостом.
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