ЗМІ: Росія хоче накласти санкції на Францію через "Містралі"

Про це йдеться в листі міністра зв'язку РФ Миколи Нікіфорова на ім'я віце-прем'єра Дмитра Рогозіна, текстом якої володіє російська газета "Известия".

За даними видання, Нікіфоров запропонував віце-прем'єру Рогозіну "директивно вказати" держпідприємству "Космічний зв'язок" (ГПКС), національного оператора супутникового мовлення, на необхідність розірвати відносини з Eutelsat - найбільшим у світі оператором супутникового зв'язку зі штаб-квартирою в Парижі.

"У зв'язку із заявою офіційних осіб Франції про можливу відмову виконання контракту за проектом будівництва вертольотоносців типу "Містраль" в рамках санкцій з боку Євросоюзу, вважаю за доцільне розглянути можливість в частині відповідних кроків РФ наступні заходи", - йдеться в листі Нікіфорова.

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Крім цього, повідомляється, що Нікіфоров також хоче заборонити ГПКС придбання супутника "Експрес-АМУ2" у EADS Astrium, штаб-квартира якої знаходиться в Парижі.

За даними видання, загальна сума контрактів оренди, укладених Eutelsat, становить 658,9 млн євро. Відмова ж від закупівлі космічного апарату "Експрес-АМУ2" позбавить EADS Astrium замовлення на 4,8 млрд рублів (близько 60 млн євро).

Контракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту в 2014 році.

У листопаді президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносця "до подальшого повідомлення".