У Москві завершилася церемонія прощання з Нємцовим під вигуки "Росія буде вільною!"

У Москві завершилась церемонія прощання з убитим 27 лютого російським політиком Борисом Нємцовим.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у церемонії взяли участь тисячі людей.

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Катафалк виїхав із Сахоровського центру під вигуки: "Росія буде вільною!", “Герої не вмирають!” та оплески.

Церемонія тривала більше 4 годин, черга розтягнулась більш як на кілометр, і попрощатися з Нємцовим змогли не всі бажаючі.

На церемонію прийшли російські опозиціонери Михайло Касьянов, Ілля Яшин, Григорій Явлінський, Сергій Мітрохін та інші соратники Нємцова. Також були помічені представники російського уряду.

Траурну церемонію відвідали посол США у РФ Джон Теффт і посли усіх 28 країн Євросоюзу.

Як сказав голова Представництва ЄС у Росії Вігаудас Ушацкас, вбивство Нємцова сколихнуло весь цивілізований світ, адже він захищав цінності, що розділяє Європейський Союз.

Російські політики переконані, що розстріл Нємцова пов'язаний з його публічними заявами про російську агресію проти України. Зокрема один з лідерів опозиційної партії "Яблуко" Григорій Явлінський наголосив, що Нємцов "був проти війни з Україною, адже вважав це злочином". "Думаю - це одна з головних причин його вбивства", - сказав він.

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У свою чергу співголова руху "Солідарність" Ілля Яшин заявив, що Нємцова вбили "по сукупності за всю політчну та опозиційну діяльність впродовж останніх років". "Судячи з того, як професійно це було сплановано та виконано, це демонстративне, дуже нахабне вбивство, ми вважаємо, що одна із ключових версій - причетність російських спецслужб", - сказав Яшин.

На місці траурної церемонії посилено заходи безпеки - пройти у зал Сахаровського центру можна було лише після перевірки поліцейськими. Неподалік припарковано атозаки.

Поховають Нємцова на Троєкуровському кладовищі о 14.30 за київським часом.