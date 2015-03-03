Тисячі росіян прийшли на церемонію прощання з Нємцовим, черга досягла декількох сотень метрів (фоторепортаж)

У Москві тисячі росіян пришли на церемонію прощання з убитим 27 лютого російським опозиціонером Борисом Нємцовим.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, біля Сахаровського центру, де проходить траурна церемонія, утворилася черга у кілька сотень метрів.

Попрощатися з Нємцовим приїхали віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, посол США в Росії Джон Теффт, а також соратники політика - опозиціонери Михайло Касьянов, Володимир Мілов, Ілля Яшин, делегація Ярославської обласної думи та інші російські політики.

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«Від нас забрали Бориса Нємцова, забрали підло... Це зробили, щоб помститися йому за його діяльність - боротьбу з корупцією і свавіллям», - сказав Касьянов. Він відзначив величезний внесок Нємцова у проведення реформ у Росії. «Він ніс правду, це багатьом не подобається, і вони готові на вбивство», - заявив Касьянов. Він також висловив упевненість, що вбивці будуть знайдені. Касьянов вибачився перед матір'ю Нємцова за те, що не змогли вберегти її сина.

У свою чергу Яшин відзначив, що Нємцов прожив гідне життя, і пішов як герой. За його словами, Нємцов - приклад для багатьох поколінь росіян.