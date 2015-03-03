КНДР пригрозила США ядерним ударом
19:17, 03 березня 2015Світ
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Пхеньян може нанести упереджувальний удар по Сполученим Штатам, заявив глава МЗС Північної Кореї Рі Су Юн.
КНДР пригрозила США превентивним ядерним ударом / i-korotchenko.livejournal.com
"КНДР має можливості для стримування США і нанесення превентивного удару в разі необхідності", - сказав міністр, виступаючи на конференції з роззброєння в Женеві, пише ZN.
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За словами Ри Су Юна, Пхеньян змушений розвивати свій ядерний потенціал саме через загрозу з боку США.
Напередодні КНДР здійснила пуск двох ракет малої дальності в якості відповіді на щорічні масштабні навчання, які до кінця квітня проводять США і Південна Корея.
Раніше американські експерти підрахували, що Північна Корея може збільшити свій ядерний арсенал до 100 одиниць до 2020 року.
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