КНДР пригрозила США ядерним ударом

"КНДР має можливості для стримування США і нанесення превентивного удару в разі необхідності", - сказав міністр, виступаючи на конференції з роззброєння в Женеві, пише ZN.

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За словами Ри Су Юна, Пхеньян змушений розвивати свій ядерний потенціал саме через загрозу з боку США.

Напередодні КНДР здійснила пуск двох ракет малої дальності в якості відповіді на щорічні масштабні навчання, які до кінця квітня проводять США і Південна Корея.

Раніше американські експерти підрахували, що Північна Корея може збільшити свій ядерний арсенал до 100 одиниць до 2020 року.