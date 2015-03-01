Військовослужбовець РФ заявив про готовність застосувати ядерну зброю у випадку наказу

Про це заявив начальник Центрального командного пункту РВСН Андрій Бурбін в ефірі радіостанції РСН, передає РИА Новости.

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"Сумнівів і вагань не буде, завдання буде виконане", - сказав Бурбін, відповідаючи на питання, чи готові військовослужбовці, що несуть чергування, за необхідності виконати наказ про застосування ядерної зброї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у НАТО обговорять потенційну ядерну загрозу з боку Росії.