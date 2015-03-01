Військовослужбовець РФ заявив про готовність застосувати ядерну зброю у випадку наказу
02:15, 01 березня 2015Світ
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Військовослужбовці Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ за необхідності без вагань і сумнівів готові виконати наказ про застосування ядерної зброї.
Військовослужбовець РФ заявив, що сумнівів щодо застосування ядерної зброї не буде / Фото ТСН
Про це заявив начальник Центрального командного пункту РВСН Андрій Бурбін в ефірі радіостанції РСН, передає РИА Новости.
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"Сумнівів і вагань не буде, завдання буде виконане", - сказав Бурбін, відповідаючи на питання, чи готові військовослужбовці, що несуть чергування, за необхідності виконати наказ про застосування ядерної зброї.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у НАТО обговорять потенційну ядерну загрозу з боку Росії.
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