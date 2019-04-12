Розслідування Смоленської авіакатастрофи: чи переможе російська «версія правди»

Результати досліджень Forensic Explosives Laboratory (Лабораторії судово-вибухових речовин при Міноборони Великобританії) підтвердили висновки польської Підкомісії з питань розслідування Смоленської катастрофи, в якій 10 квітня 2010 року загинув президент Польщі Лех Качиньський та близько сотні високопоставлених осіб Польщі. Голова Підкомісії Антоні Мацєревич, посилаючись на результати дослідження, заявив, що причиною знищення літака були вибухи, зокрема, знайдений тротил.

Після з’ясування нових обставин Смоленської катастрофи можна очікувати певних наслідків, перш за все, у політичній сфері

Після з’ясування нових обставин Смоленської катастрофи можна очікувати певних наслідків, перш за все, у політичній сфері. У нинішньої польської влади і так доволі напружені відносини з Російською Федерацією – між ними немає взаєморозуміння. А після цього, скоріше за все, відносини ще більше загостряться і погіршаться.

Для України, мабуть, це непогано. Тому що такі обставини є однією з підстав (хоча їх і так не бракує) в українсько-польських відносинах для взаєморозуміння, співпраці та взаємної допомоги.

Багато що далі залежатиме від Польщі, чи шукатиме вона можливості покарати винного в авіакатастрофі, зокрема, якщо це буде доведено, притягнути до відповідальності Росію. Тому що польська зовнішня політика достатньо прагматична. Поляки цілком можуть дати чітку оцінку речам. Але наскільки це Польщі взагалі буде потрібно? Чи зможе вона чогось досягнути в судах проти Росії? А якщо вона чогось досягне, то чи зможе це коли-небудь бути реалізованим? Це все – питання без відповідей зараз.

Нам залишається тільки спостерігати за подальшим розвитком подій і рішеннями поляків. Тому що зараз поки що не зрозуміло навіть, чи захочуть поляки звертатися до судів. Адже висновків лабораторій у такій справі замало. Потрібно більше інформації про те, що стало причиною цих вибухів, що саме вибухнуло, як воно потрапило туди, де вибухнуло…

Росія ж, як і раніше, продовжує відкидати версію про вибухи і наполягає, що катастрофа сталася через помилкові дії екіпажу

Звичайно, виглядає підозрілим те, що росіяни не помітили всіх цих фактів та обставин під час власного розслідування. Але, враховуючи, що все ж таки цей літак вилетів із Варшави, потрібно значно більше інформації, доказів і фактів для того, щоб звинуватити саме Росію.

Росія ж, як і раніше, продовжує відкидати версію про вибухи і наполягає, що катастрофа сталася через помилкові дії екіпажу, який продовжив заходити на посадку в умовах відсутності видимості та не відреагував на систему раннього попередження про наближення до землі. Зокрема, після заяви Мацєревича про це висловилася офіційний представник Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, назвавши заяву польської сторони про вибухи «недолугою спробою поставити під сумнів очевидне».

Якщо Росія справді винна у цих вибухах, то зрозуміло, що вона буде брехати. Якщо вона не винна у вибухах, вона все одно буде брехати, бо чомусь під час розслідування вона «не помітила» цих вибухів чи не захотіла про них говорити раніше.

Тож Росія зараз опинилася у вже традиційній для неї ситуації: втратиш в обох випадках, що би ти не сказав. Тому росіяни, як правило, йдуть найбільш примітивним і простим шляхом – заперечувати і відкидати все, розуміючи, що ніхто не може натиснути на них.

Така поведінка цілком очікувана з боку Росії. Це – традиційний стиль дій Москви: відкидати все, що не влаштовує російську версію правди.

В будь-якому разі, ще зарано стверджувати, що Росія за щось відповідальна в цій історії. Просто до Росії тепер збільшується кількість запитань.

Але якщо говорити про теоретичну схему притягнення Росії до відповідальності за її дії, то Україна на власному досвіді вже переконалася, що все це дуже гіпотетично...

Богдан Яременко, дипломат, керівник Фонду «Майдан закордонних справ»