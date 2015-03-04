Німеччина закликала США і РФ почати переговори по роззброєнню

Конфлікт в Україні перетворився на тягар для міжнародних зусиль у галузі роззброєння, йдеться у щорічному звіті уряду Німеччини щодо роззброєння, передає DW.DE. У документі зазначається, що українська криза помітно ускладнила "терміново необхідний прогрес" зокрема у ядерному роззброєнні. Тоді як заходи зі зміцнення довіри і прозорість є особливо необхідними особливо в період кризи, зазначається в документі.

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"Криза в Україні показує, що інструменти контролю за озброєнням під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжують залишатися корисними. Німеччина буде використовувати свого головування в ОБСЄ в 2016 році, щоб допомогти відповідально сформувати майбутнє європейської архітектури безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.

У доповіді також зазначено, що зусилля зі скорочення ядерних озброєнь більше не просуваються вперед. Уряд Німеччини закликав США і Росію, які разом володіють приблизно 90% від усіх ядерних озброєнь, розпочати нові перемовини щодо роззброєння. Ядерні боєголовки США розміщені і в Німеччині - на авіабазі Бюхель у федеральній землі Райнланд-Пфальц.

Особливою метою на 2015 рік, коли Німеччина головує у G7, є кращий контроль за стрілецькою зброєю, особливо в Африці. Через її використання щороку гинуть тисячі людей у різних міжнародних конфліктах.