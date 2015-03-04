Китай збільшує військовий бюджет на 10%

Офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" уточнює, що ця сума стане найменшим збільшенням військового бюджету за останні 5 років. Відзначимо, що в 2014 році витрати Китаю на оборону були збільшені на 12,2%, до $130 млрд, поступаючись тільки США. Китай вже близько 20 років безперервно збільшує військові витрати.

Читайте такожКитай може стати світовим лідером зі зростання економіки у 2015 році

Офіційний представник китайського уряду повідомив, що додаткові кошти підуть на модернізацію армії, передає Бі-бі-сі.

Крім цього прес-секретар парламенту Китаю заявив, що країна стикається з великими труднощами в модернізації армії порівняно з "великими державами". "Ми повинні покладатися на самих себе з більшою частиною нашого військового обладнання, досліджень і розробок. Військова політика Китаю носить оборонний характер. Це чітко визначено в конституції. Ми не будемо з легкістю змінювати цей напрямок і принцип", - сказав представник китайського парламенту.

Незважаючи на те, що Пекін тримає деталі свого військового бюджету в таємниці, аналітики вважають, що Китай вкладає гроші в такі високотехнологічні галузі військово-промислового комплексу, як будівництво підводних човнів і літаків-невидимок, а реальний військовий бюджет набагато вище заявленого.