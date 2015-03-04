Повінь в Танзанії забрала життя у півсотні людей

Зливи, град і сильний вітер почалися в районі міста Шіньянга (адміністративний центр однойменної області) у вівторок ввечері.

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"Тіла загиблих, які, як передбачалося, були винесені водними потоками, були знайдені в районі, деякі померли в лікарні під час лікування", - цитує РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес представника регіональної адміністрації Аллі Руфунга.

За оцінками чиновників, повінь торкнулася 3,5 тисячі чоловік, що проживають в бідному сільськогосподарському регіоні на південь від озера Вікторія неподалік від національного парку Серенгеті.