Повінь в Танзанії забрала життя у півсотні людей
20:40, 04 березня 2015Світ
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Щонайменше 50 людей загинули і ще десятки людей постраждали в результаті злив і повеней на північному заході Танзанії, повідомляє представник місцевої влади.
REUTERS
Зливи, град і сильний вітер почалися в районі міста Шіньянга (адміністративний центр однойменної області) у вівторок ввечері.
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"Тіла загиблих, які, як передбачалося, були винесені водними потоками, були знайдені в районі, деякі померли в лікарні під час лікування", - цитує РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес представника регіональної адміністрації Аллі Руфунга.
За оцінками чиновників, повінь торкнулася 3,5 тисячі чоловік, що проживають в бідному сільськогосподарському регіоні на південь від озера Вікторія неподалік від національного парку Серенгеті.
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