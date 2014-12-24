У Малайзії через повінь евакуювали близько 60 тисяч осіб, зв'язок між містами паралізований

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на національне інформаційне агентство Bernama.

Найбільш важка ситуація склалася в штаті Келантан, де у пункти тимчасового розміщення доставлені 24,8 тис. жителів. У сусідньому штаті Тренгану через бурхливу стихію були евакуйовані 21,6 тис. осіб, ще близько 11 тис. малайзійців залишили свої будинки в штаті Паханг. Жертвами стихійного лиха стали чотири людини.

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На північному сході країни для руху транспорту закрито десятки доріг, паралізоване сполучення між кількома великими містами на східному узбережжі. У столиці штату Келантан, місті Кота-Бару, з берегів вийшла річка Келантан, в результаті чого затопленими виявилися кілька прилеглих районів.

До ліквідації наслідків повені малайзійська влада залучає не тільки співробітників рятувальних служб, але і особовий склад правоохоронних органів. Разом з тим Метеорологічний департамент Малайзії прогнозує подальше погіршення погодних умов у найближчі дні.