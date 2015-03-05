Радбез ООН завтра на відкритому засіданні обговорить ситуацію в Україні - ЗМІ

Рада Безпеки ООН у п'ятницю, 6 березня, обговорить ситуацію в Україні, повідомило російському агентству РИА Новости джерело в західній делегації РБ.

"Відкрите засідання по Україні відбудеться у п'ятницю вранці", - повідомив співрозмовник агентства.

На відкритій частині зустрічі з брифінгом виступить помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, а також заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман.

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У березні головою в Раді Безпеки ООН є Франція. Як повідомив напередодні постійний представник країни при ООН Франсуа Делаттр, "Раді, швидше за все, доведеться знову зустрітися у зв'язку з ситуацією в Україні".

При цьому не виключено, що у кінці місяця відбудеться ще одне засідання, яке стосуватиметься дотримання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.