Міністри оборони країн НАТО сьогодні обговорять ситуацію в Україні

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг виступить з заявою, в якій відобразить "традиційний підхід до причин дестабілізації ситуації на сході України і наявності військової техніки у бойовиків "ДНР" та "ЛНР", передає ТАСС.

Як повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, міністри оборони не планують обговорювати питання поставок озброєнь Україні з країн-учасниць блоку.

"НАТО як альянс не займається поставками зброї, тому ці рішення можуть прийматися тільки окремими країнами-членами в індивідуальному порядку", - пояснила вона.

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Також у Брюсселі відбудеться засідання комісії Грузія-НАТО, під час якого обговорять деталі створення в Грузії тренувального центру НАТО.

У НАТО запевняють, що рівень військової присутності альянсу на території країни буде мінімальним. "Їхнім завданням стане підготовка навчань, прийом військових з країн НАТО і держав-партнерів, логістика, тому їхня кількість буде мінімальною", - пояснив представник альянсу.

Міністри оборони також розглянуть хід підготовки Сил швидкого реагування альянсу і їхньої Передової групи (Spearhead force), яка в ідеалі повинна бути здатною розгортатися протягом двох-трьох днів. Планований склад - три бригади наземних, повітряних і морських сил.

Рішення про створення цих структур було прийнято на саміті альянсу в Уельсі 4-5 вересня минулого року. Основним завданням цих сил альянсу є "стримування загроз на східному рубежі".